Зюганов призвал равняться на депутатов Госдумы, участвовавших в спецоперации Зюганов: нам нужно равняться на депутатов, прошедших спецоперацию

Москва30 сен Вести.Пришедшие в Государственную думу участники СВО - это люди, на которых нужно равняться, так как они прошли жестокую школу жизни. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, давно работающие депутаты окажут поддержку новоприбывшим участникам спецоперации.

Во-первых, это люди, которые прошли жестокую школу жизни и устояли, выдержали. На них надо равняться. Во-вторых, это люди, которые будут познавать заново законодательный процесс, сложный… Поэтому каждому надо будет помочь, поддержать. Мы своих не только поддерживаем, мы над ними шефствуем, мы им возили и продолжаем возить [помощь] на фронт сказал Зюганов

Лидер фракции коммунистов также отметил, что семьям участников спецоперации оказывается поддержка.

Эта забота должна быть повседневной и очень качественной, потому что и толковый, грамотный депутат может вырасти рядом только с тем, кто понимает, что это такое, кто знает страну и кто умеет готовить законы и осмысленно за них голосовать добавил политик

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам избрание участников спецоперации в Госдуму. По его словам, залог успешной работы героев СВО на выборных должностях - в их железной воле и авторитете.