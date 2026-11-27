Сенатор Кондратьев: бюджет обеспечивает все необходимые меры поддержки населения Сенатор Кондратьев: в РФ созданы все условия для поддержки населения

Москва27 ноя Вести.В России в рамках государственной политики созданы все условия для поддержки населения, и они достаточно комфортны, невзирая на внешнее давление на страну. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Свой комментарий он дал перед пленарным заседанием Совета Федерации, на котором запланировано рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Нужно учитывать, что в соответствии с конституционными положениями государство в рамках бюджета сохраняет свои социальные обязательства перед всеми слоями населения, прежде всего перед нашими защитниками, которые сегодня обеспечивают безопасность нашего государства. Обеспечивает бюджет, конечно же, и потребности членов [их] семей, инвалидов, разных социальных групп, требующих поддержки государства. Это - самое главное. То есть у нас в рамках государственной политики сегодня все условия для поддержки населения созданы, и они достаточно комфортны, невзирая на внешнее давление со стороны наших противников подчеркнул Кондратьев

По словам сенатора, рассмотрению бюджета на ближайшие три года предшествовала очень большая практическая работа.

Все комитеты абсолютно рассматривали по своим направлениям выделение средств на выполнение нацпроектов, федеральных государственных программ. И нужно сказать, что в условиях сегодняшних событий бюджет сбалансирован и позволяет консолидированно вместе с регионами, так как мы — палата представителей регионов, — выполнить те задачи, которые сегодня стоят перед страной подчеркнул Кондратьев

По словам вице-премьера – министра финансов РФ Антона Силуанова, бюджет на ближайшие три года направлен на то, чтобы россияне практически не чувствовали вводимых Западом против нашей страны санкционных ограничений.

Закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов был утвержден Государственной думой 24 ноября.