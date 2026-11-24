Москва24 нояВести.В бюджете на период 2027-2029 гг. заложен уровень нефтегазовых доходов в 17% от всей доходной базы, что хорошо скажется на его устойчивости. Об этом заявил в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что это минимальный уровень за последние годы.
Уровень нефтегазовых доходов составит около 17% от всей доходной базы бюджета. Это минимальный уровень за последние годы. Поэтому, с точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкциясказал Силуанов
24 ноября Государственная дума утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.