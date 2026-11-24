"Хорошая конструкция": Силуанов о нефтегазовых доходах и устойчивости бюджета РФ Силуанов отметил минимальный уровень нефтегазовых доходов в бюджете РФ

Москва24 ноя Вести.В бюджете на период 2027-2029 гг. заложен уровень нефтегазовых доходов в 17% от всей доходной базы, что хорошо скажется на его устойчивости. Об этом заявил в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что это минимальный уровень за последние годы.

Уровень нефтегазовых доходов составит около 17% от всей доходной базы бюджета. Это минимальный уровень за последние годы. Поэтому, с точки зрения устойчивости бюджета, хорошая конструкция сказал Силуанов

24 ноября Государственная дума утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.