Москва24 ноя Вести.Бюджет РФ на 2027-2029 годы непростой, и с каждым годом главный финансовый документ страны становится все сложнее. Об этом заявил в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил непростую работу над проектом бюджета, проделанную в правительстве, и большую работу по совершенствованию этого документа в Государственной Думе в ходе его рассмотрения во втором чтении.

Бюджет непростой, как мы всегда говорим. Я еще раз говорю - с каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее сказал Силуанов

Госдума РФ 24 ноября утвердила федеральный бюджет на 2027-2029 годы.