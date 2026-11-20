Москва20 нояВести.В российской армии проводится планомерная работа, связанная с улучшением формы одежды для военнослужащих, предусмотрено ее разделение на три вида в соответствии с климатическими зонами, а также наличие адаптационной одежды для раненых.
Об этом в интервью KP.RU рассказал начальник Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Владимир Коновалов.
По его словам, на снабжение принята специальная адаптационная одежда для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и имеющих внешние фиксирующие устройства.
Кроме того, корректировки, внесенные в текущую госпитальную форму, позволили сделать ее ношение более удобным, добавил генерал.
Ведутся войсковые испытания перспективного всесезонного комплекта полевого обмундирования. Оно разделено по климатическим зонам — для умеренного климата (базовый комплект), жаркого и для особо холодного. Они различны по своему составу, расцветке и конструктивным решениямсообщил Коновалов
Глава Штаба МТО Вооруженных сил также отметил, что первые отзывы о новой полевой форме военнослужащих являются положительными.
Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал об отличиях между армейским продовольственным пайком и продуктовым набором космонавтов.