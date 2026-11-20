Глава Штаба МТО рассказал о новых видах полевой формы для военнослужащих

Три варианта полевой формы: в Штабе МТО рассказали об обновленном обмундировании Глава Штаба МТО рассказал о новых видах полевой формы для военнослужащих

Москва20 ноя Вести.В российской армии проводится планомерная работа, связанная с улучшением формы одежды для военнослужащих, предусмотрено ее разделение на три вида в соответствии с климатическими зонами, а также наличие адаптационной одежды для раненых.

Об этом в интервью KP.RU рассказал начальник Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

По его словам, на снабжение принята специальная адаптационная одежда для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и имеющих внешние фиксирующие устройства.

Кроме того, корректировки, внесенные в текущую госпитальную форму, позволили сделать ее ношение более удобным, добавил генерал.

Ведутся войсковые испытания перспективного всесезонного комплекта полевого обмундирования. Оно разделено по климатическим зонам — для умеренного климата (базовый комплект), жаркого и для особо холодного. Они различны по своему составу, расцветке и конструктивным решениям сообщил Коновалов

Глава Штаба МТО Вооруженных сил также отметил, что первые отзывы о новой полевой форме военнослужащих являются положительными.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал об отличиях между армейским продовольственным пайком и продуктовым набором космонавтов.