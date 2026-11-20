Москва20 нояВести.Завершились войсковые испытания модернизированного рациона питания для военнослужащих ВС РФ, автономность комплектов позволяет им быть полностью готовыми к употреблению без дополнительной подготовки. Об этом сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения ВС России генерал-лейтенант Владимир Коновалов в беседе с KP.RU.
Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищисказал Коновалов
Он отметил, что благодаря малогабаритности, легкости и герметичной упаковке рационы могут доставляться в зону боевых действий с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее бойцы ВС РФ рассказали военному корреспонденту ИС "Вести" Александру Сладкову о рационе питания и поделились, чего на фронте хочется больше всего из еды.