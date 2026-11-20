ВС РФ завершили испытания модернизированного рациона питания для военнослужащих Завершены испытания модернизированного рациона питания для военнослужащих ВС РФ

Москва20 ноя Вести.Завершились войсковые испытания модернизированного рациона питания для военнослужащих ВС РФ, автономность комплектов позволяет им быть полностью готовыми к употреблению без дополнительной подготовки. Об этом сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения ВС России генерал-лейтенант Владимир Коновалов в беседе с KP.RU.

Успешно завершены войсковые испытания модернизированного индивидуального рациона питания. Он создан для условий, когда невозможно приготовление горячей пищи сказал Коновалов

Он отметил, что благодаря малогабаритности, легкости и герметичной упаковке рационы могут доставляться в зону боевых действий с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали военному корреспонденту ИС "Вести" Александру Сладкову о рационе питания и поделились, чего на фронте хочется больше всего из еды.