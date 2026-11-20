Москва20 ноя Вести.Для бойцов специальной военной операции (СВО) создается индивидуальный рацион питания. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил командир отряда "Кухня Z" Добровольческого корпуса МО РФ с позывным Валерич.

Командир "Кухни Z" объяснил принципы, которые заложены в организацию питания бойцов.

[Еда] сделана по оригинальной рецептуре … Мы создаем свой индивидуальный рацион питания для бойцов, основываясь на собственном опыте. И для того чтобы уже не повторять … чужих ошибок и вообще проанализировать, что происходит у нас по другим вообще странам, по другим армиям, смотрим, что у кого как, кто до чего додумался, кто что использует и кто к чему пришел. Мы делаем другую норму закладки … Мы шагаем от возможности самого реторт-пакета – сколько мы сможем туда максимально положить, чтобы оно все дошло, не лопнуло, не разлетелось. Пусть лучше останется, выкинет лишнее, но человек будет сыт с одной порции, чтобы не приходилось другую открывать. Или чтобы не было такого ощущения, что как будто ему что-то там взяли и не доложили сказал командир

Также он отметил, что бойцы летом едят гораздо меньше, чем зимой.

На жаре меньше ешь. Опять же, смотрим по рациону, что закладывать, чтобы меньше соли, меньше специй, меньше жажды, меньше потребление воды было … То есть лучше класть больше перекусов, чем каких-то самостоятельных блюд. Зимой надо больше жирного, больше калорий, больше витаминов, потому что требуется - на самом деле больше на себе носишь амуниции, больше снаряги. И в рацион можно на самом деле класть вещи, которые не боятся холода сказал он

Ранее командир отряда "Кухня Z" Добровольческого корпуса МО РФ с позывным Валерич заявил, что еда для бойцов производится теми людьми, которые прошли большой путь на СВО и имеют четкое понимание того, что происходит в тылу.