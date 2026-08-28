"Меняется раз в полгода": боец ВС РФ рассказали об отличии СВО от других войн

Боец ВС РФ рассказал, чем СВО отличается от других войн "Меняется раз в полгода": боец ВС РФ рассказали об отличии СВО от других войн

Москва28 авг Вести."Рисунок" СВО меняется раз в полгода – появляются новые технологии и виды техники. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник штаба бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Корса.

Он отметил, что единственный фактор, который не изменился со времен Великой Отечественной войны, – люди.

Это война другая, нежели чем были все остальные. Эта война поменяла рисунок за четыре года несколько раз. Считайте, раз в полгода меняется рисунок войны. Применяется новая техника. … . Отражение войны — люди. Люди, мне кажется, не поменялись ни с периода Великой Отечественной войны, ни с остальных конфликтов, в которых участвовала наша страна. Люди всегда остаются людьми. Это взаимопомощь, это выдержка рассказал Корса

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ смог раскрыть ячейку, связанную с киевским режимом в ДНР. В этом ему помогло знание украинского языка.