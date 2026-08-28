Москва28 авг Вести.Владение украинским языком помогло российскому военнослужащему выявить в одном из населенных пунктов в ДНР ячейку, связанную с украинской стороной. В подвале, где она базировалась, обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Центр" Василий Гробовой.

По его словам, для проверки местных жителей использовали военнослужащего, ранее проходившего срочную службу в украинской армии, который знал украинский язык. Он общался с населением под видом местного жителя, что позволило выявить подозрительную активность. Командир отделения отметил, что военному было поручено проверить местных жителей, не привлекая лишнего внимания. Операцию назвали "Грязный Фред" по позывному бойца.

Он пошел по домам конкретно общаться с местными жителями. И вот так разоблачили ячейку, в подвале которой оказался склад оружия, патронов, боеприпасов добавил командир отделения

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