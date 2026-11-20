Москва20 ноя Вести.Еда для бойцов производится теми людьми, которые прошли большой путь на СВО и имеют четкое понимание, того, что происходит в тылу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил командир отряда "Кухня Z" Добровольческого корпуса МО РФ с позывным Валерич.

Я закладываю то, что эта еда производится теми людьми, которые прошли большой путь уже здесь, на СВО. Они [работают] с четким пониманием того, что происходит в тылу, то, что происходит на переднем крае. Они находятся в постоянной связи с бойцами. Поэтому я считаю, что это одно из важнейших условий приготовления еды для бойцов, которые сейчас находятся на передовой сказал Валерич

Ранее ветеран СВО рассказал, благодаря чему он смог убежать от украинсткого беспилотника.