Командир Татарин: чтобы легче выжить в бою нужно слушать обстановку вокруг

Командир назвал главные правила выживания в бою Командир Татарин: чтобы легче выжить в бою нужно слушать обстановку вокруг

Москва3 окт Вести.Для того, чтобы легче выжить в бою нужно быть бдительным, внимательным и слушать обстановку вокруг. Об этом рассказал командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин военкору RT Юлии Мартовалиевой.

Татарин обучает на полигоне новобранцев тактической медицине. В разговоре с военкором он назвал главные правила, следуя которым легче выжить в бою.

Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг... крутить головой на 360 градусов — как по горизонту, так и по вертикали сказал военный

Опасность, как заметил Татарин, "бывает отовсюду". Новобранцам он рекомендует внимательно слушать информацию инструкторов на занятиях.

Дмитрий Минниханов награжден медалью Суворова. Также у него есть медаль "За спасение погибавших".