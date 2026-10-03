Москва3 октВести.Для того, чтобы легче выжить в бою нужно быть бдительным, внимательным и слушать обстановку вокруг. Об этом рассказал командир отделения сбора и эвакуации раненых сержант Дмитрий Минниханов с позывным Татарин военкору RT Юлии Мартовалиевой.
Татарин обучает на полигоне новобранцев тактической медицине. В разговоре с военкором он назвал главные правила, следуя которым легче выжить в бою.
Бдительность, внимательность, смотреть под ноги, слушать обстановку вокруг... крутить головой на 360 градусов — как по горизонту, так и по вертикалисказал военный
Опасность, как заметил Татарин, "бывает отовсюду". Новобранцам он рекомендует внимательно слушать информацию инструкторов на занятиях.
Дмитрий Минниханов награжден медалью Суворова. Также у него есть медаль "За спасение погибавших".