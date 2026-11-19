Замминистра транспорта рассказал о подготовке инженеров в современных реалиях Замминистра транспорта Пашков: в учебных заведениях воспитываем инженеров

Москва19 ноя Вести.Прежде студентов учили "эксплуатировать транспорт", а в современных реалиях в первую очередь воспитывают инженеров. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков.

Последние 50 лет особенно … делали упор на воспитание кадров, которые будут только эксплуатировать транспорт. Сегодня уклад меняется, и мы стараемся воспитывать в первую очередь инженеров, которые способны очень быстро изменяться, очень быстро реагировать и понимать те технологии, которые обновляются с бешеной скоростью сказал Пашков

Ранее министр транспорта РФ Дмитрий Ядров сообщил, что студенты транспортных учебных заведений могут отработать на тренажерах действия, связанные с нештатными ситуациями в управлении транспортного средства.