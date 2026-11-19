Москва19 нояВести.Прежде студентов учили "эксплуатировать транспорт", а в современных реалиях в первую очередь воспитывают инженеров. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков.
Последние 50 лет особенно … делали упор на воспитание кадров, которые будут только эксплуатировать транспорт. Сегодня уклад меняется, и мы стараемся воспитывать в первую очередь инженеров, которые способны очень быстро изменяться, очень быстро реагировать и понимать те технологии, которые обновляются с бешеной скоростьюсказал Пашков
Ранее министр транспорта РФ Дмитрий Ядров сообщил, что студенты транспортных учебных заведений могут отработать на тренажерах действия, связанные с нештатными ситуациями в управлении транспортного средства.