В России определены регионы-лидеры по уровню развития рынка труда Москва возглавила рейтинг регионов России по уровню развития рынка труда

Москва21 ноя Вести.Рейтинг развития рынка труда в регионах России возглавила Москва. Об этом свидетельствуют результаты исследования профессора Финансового университета при правительстве РФ Александром Сафоновым, которые приводит ТАСС.

Москва заняла первое место среди регионов России по индексу рынка труда с показателем 89,34 балла из 100 возможных. В пятерку лидеров также вошли Хабаровский край (68,5 балла), Краснодарский край (67,11 балла), Московская область (65,27 балла) и Ростовская область (64,86 балла) говорится в публикации

Как отмечается, индекс складывается из четырех блоков - вакансии, доходы населения, устойчивость и миграция, каждый оценивается по 25-балльной шкале.

Ранее сообщалось, что спрос на рабочую силу в России остается на высоком уровне, рынок труда остается трудодефицитным.