В Минэкономразвития заявили о продолжающемся дефиците кадров в РФ Глава МЭР Решетников: рынок труда в России остается трудодефицитным

Москва2 сен Вести.Спрос на рабочую силу в России по-прежнему высокий, рынок труда остается трудодефицитным. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он обратил внимание на то, что ситуация в зависимости от отрасли разная.

Рынок труда у нас остается трудодефицитным. То есть у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок. Хотя мы видим, что ситуация по отраслям, конечно, разная. То есть в ряде случаев предприятия говорят о том, что загрузка снизилась, но при этом рабочую силу не высвобождают. То есть все [предприятия] за период трудодефицита собрали коллективы под новые производства и так далее, и даже если какое-то снижение спроса, все коллективы держат, все боятся отпускать работников рассказал Решетников

По словам министра, Министерство экономического развития совместно с Минтрудом наблюдает за гибкостью рынка и принимает необходимые меры.

Ранее в том же интервью Решетников спрогнозировал рост российского ВВП по итогам 2026 года на уровне порядка 0,6%.