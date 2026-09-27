Посол Степанов заявил о росте числа желающих вернуться из Канады в Россию

Растет число россиян, желающих вернуться из Канады на родину Посол Степанов заявил о росте числа желающих вернуться из Канады в Россию

Москва27 сен Вести.Количество россиян, желающих вернуться из Канады на родину, с каждым годом увеличивается. Об этом рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Дипломат пояснил, что основными причинами возвращения становится воссоединение с родными, а также желание вернуться в привычную языковую и культурную среду и обеспечить хорошие перспективы в будущем для своих детей и внуков.

Мы наблюдаем устойчивый интерес среди соотечественников к возвращению на Родину. К нам обращаются представители самых разных возрастных и социальных групп сообщил он

Степанов добавил, что решившихся на переезд сограждан из года в год становится больше.

Ранее дипломат высказался о позиции Канады в отношении России. По его словам, канадское правительство премьера Марка Карни сохраняет в отношении Москвы конфронтационный курс.