Москва23 сенВести.Кризис двусторонних отношений России и Канады переводит в гипотетическую плоскость вопрос о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, заявил посол в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости.
Подобную постановку вопроса он назвал признаком не самого лучшего двустороннего климата.
Разрыв отношений - сознательный практический шаг, который всегда имеет свою цель и предпринимается в рамках конкретного внешнеполитического сценария. Вопрос пока, как представляется, гипотетический. Но задается частосказал Степанов
Ранее британская газета The Financial Times сообщила о том, что правительства ряда европейских стран выражают скептицизм по поводу создания "уникального альянса" между ЕС и Канадой.