Посол России высказался о возможности разрыва дипотношений с Канадой Посол РФ Степанов: разрыв дипотношений с Канадой - гипотетический вопрос

Москва23 сен Вести.Кризис двусторонних отношений России и Канады переводит в гипотетическую плоскость вопрос о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, заявил посол в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости.

Подобную постановку вопроса он назвал признаком не самого лучшего двустороннего климата.

Разрыв отношений - сознательный практический шаг, который всегда имеет свою цель и предпринимается в рамках конкретного внешнеполитического сценария. Вопрос пока, как представляется, гипотетический. Но задается часто сказал Степанов

Ранее британская газета The Financial Times сообщила о том, что правительства ряда европейских стран выражают скептицизм по поводу создания "уникального альянса" между ЕС и Канадой.