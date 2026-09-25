Посол Степанов: курс на конфронтацию с РФ ничего хорошего Канаде не принесет

Курс на конфронтацию: посол Степанов о позиции Канады в отношении России Посол Степанов: курс на конфронтацию с РФ ничего хорошего Канаде не принесет

Москва25 сен Вести.Правительство премьер-министра Канады во главе с Марком Карни сохраняет в отношении России конфронтационный курс, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По словам дипломата, такая политика не отвечает национальным интересам Канады.

Она (подобная политика – прим. ред.) нелогична, поскольку ничего хорошего "стране кленового листа" принести не может. Как и при (предшественнике Карни, премьере с 2015 по 2025 год – прим. ред.) Джастине Трюдо, из России создают образ врага. Риторика истеблишмента весьма конфронтационна сказал Степанов в интервью РИА Новости

Посол напомнил, что в Москве неоднократно подчеркивали: агрессивный курс в отношении России — как соседнего с Канадой государства и как ядерной державы — недальновидна и "мягко говоря, не укрепляет безопасность" североамериканской страны.

С февраля 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, Оттава предоставила киевскому режиму более 25,5 миллиарда канадских долларов (18 миллиардов долларов США) различной помощи; в том числе 8,5 миллиарда канадских долларов (более 6 миллиардов долларов США) — на военные нужды.

Глава дипмиссии добавил, что финансируя киевский режим, Канада выкидывает на ветер деньги своих налогоплательщиков.