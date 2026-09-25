Степанов: Канада выбрасывает деньги на ветер, спонсируя Киев Посол Степанов: Канада выбрасывает деньги на ветер, финансируя киевский режим

Москва25 сен Вести.Канада выкидывает на ветер деньги собственных налогоплательщиков, продолжая финансировать киевский режим. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Он подчеркнул, что для канадской власти "поддержка бандеровской части украинской диаспоры" важнее, чем национальные интересы государства.

Выбрасывание на ветер денег налогоплательщиков, чтобы подпитывать коррупционный режим в Киеве, тоже на пользу канадской экономике не идет сказал Степанов

Накануне дипломат отметил, что кризис двусторонних отношений России и Канады переводит в гипотетическую плоскость вопрос о возможном разрыве дипломатических отношений между странами.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада и Украина согласовали поставку ракет противовоздушной обороны на 350 миллионов канадских долларов через механизм США Jumpstart.