Москва22 окт Вести.Сервис аренды жилья Airbnb ограничит требования, которые владельцы недвижимости могут предъявлять гостям перед выездом. Это следует из обновленных правил платформы.

В частности, арендодатели больше не смогут заставлять гостей выполнять задачи, требующие "значительных усилий и времени". Речь идет об уборке постельного белья с кроватей, выносе мусора и мытье посуды. При этом владельцы недвижимости будут вправе просить постояльцев сложить использованную посуду в раковину или собрать полотенца.

Помимо этого, арендодатели не смогут штрафовать гостей или ограничивать доступ к услугам и объектам инфраструктуры, которые были заявлены в объявлении.

Обновленные правила будут касаться бронирований, оформленных 20 ноября текущего года и позднее.