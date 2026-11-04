Риелтор допустил переход рынка новостроек на траншевую ипотеку Риелтор Апрелев: застройщики могут перейти на модель траншевой ипотеки

Москва4 ноя Вести.Российские застройщики могут в 2027 году отказаться от полного внесения стоимости квартир на эскроу-счета и перейти к модели траншевой ипотеки. Об этом в интервью KP.RU заявил основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, на первичном рынке жилья произошли системные изменения – условия теперь принимают преимущественно покупатели.

Апрелев пояснил, что сейчас при покупке новостроек используются эскроу-счета, где средства покупателей блокируются до выполнения застройщиком условий договора. Однако альтернативой этому может стать траншевая ипотека, при которой покупатель первоначально вносит 10–20% стоимости квартиры, а оставшуюся сумму выплачивает после завершения строительства и получения ключей.

Это произойдет неизбежно, потому что рынок находится в серьезном системном падении спроса на новостройки. Думаю, переход к этой модели произойдет уже в следующем году сказал риелтор

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Логинова отметила, что рынок недвижимости меняется под влиянием стоимости ипотеки, доступности семейного бюджета и новых условий поддержки от государства. Она также предположила, что россияне чаще выбирают квартиры на вторичном рынке из-за возможности сразу оценить реальное состояние жилья и района.