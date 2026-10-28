Капотня вновь стала районом с самым дешевым вторичным жильем в Москве

Названы десять районов Москвы с самым доступным вторичным жильем Капотня вновь стала районом с самым дешевым вторичным жильем в Москве

Москва28 окт Вести.Капотня третий месяц подряд возглавляет рейтинг районов Старой Москвы с наиболее доступным вторичным жильем. В начале октября средняя стоимость квадратного метра здесь составила 213,9 тысячи рублей. Об этом пишет "РБК Недвижимость".

Вторую строчку рейтинга заняло Бирюлево Западное, где квадратный метр вторичного жилья в среднем стоит 216,9 тысячи рублей. Замыкает тройку Некрасовка с показателем 223,3 тысячи рублей.

В пятерку районов с самым дешевым вторичным жильем также вошли Бирюлево Восточное и Ивановское. Средняя стоимость квадратного метра в них составляет 228,5 тысячи и 229,1 тысячи рублей соответственно.

Следующие позиции заняли Вешняки (231,3 тысячи рублей за квадратный метр), Южное Бутово (232,3 тысячи), Косино-Ухтомский (235,7 тысячи), Новокосино (238,6 тысячи) и Ярославский район (238,8 тысячи).

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов объяснил относительно низкие цены на жилье в этих районах особенностями транспортной доступности, экологической обстановки и развития инфраструктуры.

По словам эксперта, речь идет преимущественно о спальных районах Старой Москвы с невысоким уровнем престижности, где основную часть жилого фонда составляет недвижимость экономкласса.

Аналогичная ситуация наблюдалась в августе и сентябре 2026 года. Тогда наиболее доступные квартиры на вторичном рынке также предлагались в Капотне, Бирюлеве Западном и Некрасовке.

Ранее Бирюлево Западное возглавило рейтинг районов Старой Москвы с самым доступным вторичным жильем на начало июня 2026 года.