Якиманка в 9-й раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих районов Москвы Якиманка в 9-й раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих районов Москвы

Москва25 сен Вести.Якиманка в девятый раз подряд возглавила рейтинг районов Старой Москвы с самой высокой стоимостью вторичного жилья. По данным аналитиков компании "Инком-Недвижимость", предоставленным для "РБК Недвижимости", к сентябрю 2026 года средняя цена квадратного метра здесь достигла отметки в 816,5 тыс. рублей.

На втором месте расположились Хамовники со средней стоимостью 780,6 тыс. рублей за квадратный метр. Замыкает тройку лидеров Арбат с показателем в 723,4 тыс. рублей за "квадрат".

Четвертую строчку рейтинга на начало сентября занял Пресненский район с ценой 602,3 тыс. рублей за квадратный метр. Замыкает топ-5 Замоскворечье, где "квадрат" готового жилья стоит 571,7 тыс. рублей.

Как отмечают аналитики, почти все районы с самой дорогой вторичной недвижимостью находятся в пределах центра Москвы - именно здесь сосредоточено основное элитное жилье. При этом стоимость квадратного метра в элитных новостройках еще выше, чем на вторичном рынке премиум-класса.