Депутат Чаплин объяснил, как проверить квартиру перед покупкой Депутат Чаплин: проверить квартиру перед покупкой поможет выписка из ЕГРН

Москва24 окт Вести.Проверить характеристики квартиры, зарегистрированные права и наличие обременений перед покупкой можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом RT рассказал первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2017 года кадастровые паспорта больше не выдаются, поскольку кадастр недвижимости и реестр прав были объединены. При этом ранее оформленные паспорта содержат сведения только на дату их подготовки и не подтверждают право собственности.

Для проверки жилья Чаплин рекомендовал заказать выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах.

Она покажет и обременения. Для сведений о границах, координатах и схемах выбирайте выписку об объекте недвижимости. Ее состав зависит от данных ЕГРН. Общедоступные сведения о чужом объекте вправе запросить каждый, в том числе для расчета платы за страховку напомнил парламентарий

При этом персональные данные собственника-физлица раскрываются только с его согласия, зафиксированного в ЕГРН, либо в предусмотренных законом случаях. Поэтому покупателю стоит попросить продавца предоставить официальную выписку самостоятельно.

Ранее риелтор рассказал о признаках, которые должны насторожить при покупке квартиры. К ним относятся в том числе проблемы с документами и спешка продавца при заключении сделки.