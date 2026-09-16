Глава Росреестра раскрыл результаты работы ведомства с 2020 года Глава Росреестра Скуфинский рассказал о результатах работы ведомства с 2020 года

Москва16 сен Вести.Главный результат работы Росреестра с 2020 года – количество приостановок дел по бытовой недвижимости сведено к нулю. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

Он напомнил, что в 2020 году каждое пятое заявление, которое подавалось на кадастровый учет и на регистрацию прав, приостанавливалось – в год число таких приостановок составляло более 1,5 млн.

А что такое приостановка? Это фактически для человека, можно сказать, в определенном смысле несчастье. Потому что у него была жизненная ситуация, у него были определенные сроки, а он получил приостановку в регистрации на срок до трех месяцев. Вот главный результат, я считаю, интегральной работы Росреестра: количество таких приостановок по бытовой недвижимости, прежде всего, это дачи, гаражи, квартиры, все, что касается наших людей, оно практически сведено к нулю отметил Скуфинский

Также глава ведомства сообщил, что сроки регистрации объектов сокращены более чем в три раза. На сегодняшний день, по его словам, гарантированно получить постановку на учет и регистрацию объекта можно в течение двух дней.