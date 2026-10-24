Москва24 окт Вести.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) предоставит возможность наиболее точно определить размеры земельного участка. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Если вы владеете участком или собираетесь его купить, площадь можно рассчитать по размерам или узнать из Единого государственного реестра недвижимости. Расчет покажет площадь по вашим замерам. Выписка содержит учтенную площадь сказал парламентарий

По словам депутата, для расчета нужно выбрать онлайн-калькулятор, подходящий под форму объекта. Для прямоугольника Гаврилов посоветовал ввести длину и ширину, а для многоугольника воспользоваться сервисом, принимающим длины сторон и внутренних диагоналей, которые делят участок на треугольники. Он также рекомендовал указывать размеры в метрах, чтобы получить площадь в квадратных метрах.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что перед покупкой недвижимости при помощи выписки из ЕГРН можно также проверить характеристики квартиры, зарегистрированные права и наличие обременений.