Москва6 ноя Вести.Новый "дофаминовый" стиль в интерьере требует постепенного внедрения, чтобы избежать цветовой перегрузки и сохранить ощущение гармонии. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат психологических наук, клинический психолог, Михаил Хорс.

В России набирает популярность новый тренд в дизайне интерьеров, получивший название "дофаминовый" стиль. Его ключевая особенность заключается в тщательно подобранной цветовой палитре, где яркие, насыщенные цвета гармонично соседствуют с нежными пастельными оттенками и нейтральной базой. Психологи рекомендуют внедрять этот стиль постепенно, чтобы избежать излишней стимуляции психики.

Что касается интерьеров, наша психика устроена так, что она на небольшую цветовую какофонию может отреагировать неоднозначно и мозг может уставать от цветового разнообразия. Если уж мы говорим про дофамин, это нейромедиатор - гормон, отвечающий на самом деле, по последним исследованиям, за предвкушение удовольствия - ожидание этого удовольствия. Это достаточно короткий период. А за длительное ощущение гармонии отвечает уже другой нейромедиатор. И поэтому все время в таком перевозбуждении ожидания этого удовольствия находиться тоже не стоит. Революции - они всегда обычно травматичны. Потому что у нас интерьеры несколько лет были такими холодными, серыми и если сейчас резко перепрыгнуть в яркий, в яркую радугу, будет перегруз. Надо постепенно вводить акценты. Тогда мозг будет реагировать более комфортно рассказал Хорс

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