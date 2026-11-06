Москва6 ноя Вести.



Восприятие цветов складывается из общепринятых ассоциаций, связанных с природными явлениями, и индивидуального жизненного опыта человека. Иногда на это влияют детские травмы, рассказал ИС "Вести" кандидат психологических наук, клинический психолог, Михаил Хорс.

По его словам, существуют общие представления о тех или иных смыслах или состояниях, которые вызывают у человека разные цвета.

Например, принято считать, что голубой — это цвет легкости, свободы. А почему? А потому что мы смотрим в небо, а оно голубое, желтый, красный, оранжевый — считаются энергичными цветами, сильными, яркими в смысле вот эмоций. Почему? Солнце, фрукты, весна пришла. А вот дальше учитываются уже личные какие-то истории — то, что нам в детстве мама говорила про тот или иной цвет. Или, например, если у мальчика отобрали в детстве красную машинку в песочнице, этот цвет для него станет вожделенным. И когда мальчик вырастет, он будет выбирать женщин с ярким красным макияжем, ярким стилем одежды рассказал Хорс

Ранее он рассказал, что новый "дофаминовый" стиль в интерьере требует постепенного внедрения, чтобы избежать цветовой перегрузки и сохранить ощущение гармонии.