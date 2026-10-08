Москва8 окт Вести.Общение с искусственным интеллектом неопасно, если поддерживать баланс. Однако при длительном контакте с ИИ у человека может развиться зависимость от него, предупредил в беседе с RT кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По ощущениям, да и пишут об этом, эти модели настраивают так, чтобы они вызывали от себя все большую зависимость. То есть все большую потребность с ними общаться сказал он

Для пояснения Хорс привел в пример прием "поглаживания" в психологии, который специалисты используют, чтобы вывести пациентов из травм. При этом, отметил психолог, в реальной жизни не бывает такого, что человека только хвалят, поэтому, если пользователь, особенно юного возраста, ищет безусловной поддержки и получает ее от ИИ, он все больше склоняется к общению с ним.