Захарова заступилась за вологодских мастериц из-за скульптуры Захарова встала на сторону вологодских кружевниц в споре о скульптуре

Москва15 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала вологодских мастериц-кружевниц в споре вокруг новой городской скульптуры.

Традиции надо хранить, а не хоронить и гробить​​​. Сколько таких ляпов уже было: и с орденами, и с оружием на скульптурах. Слава Богу, каждый раз исправляли. Думаю, и в этот раз исправят написала она в своем Telegram-канале

К публикации дипломат приложила ссылку на сюжет телеканала "Русский Север". В нем сообщалось, что в Вологде кружевницы возмутились новым арт-объектом "Девочка с кружевом", поскольку скульптура, по их мнению, демонстрирует европейскую, а не вологодскую технику кружевоплетения.

Захарова подчеркнула, что российские кружевницы заслуживают уважительного отношения к своему сложному труду. Она отметила, что мастерицы превратили кружевные изделия во всемирно известные произведения искусства, и полностью поддержала позицию вологодских кружевниц.

Также представитель МИД поделилась личным воспоминанием. Она рассказала, что в 1980-е годы ее мать придумала сшить черное вечернее платье с элементами вологодского кружева. По словам Захаровой, это платье произвело большое впечатление на дипломатических приемах: иностранные дипломаты интересовались техникой, а ее мать с гордостью объясняла, что это русские вологодские кружева.