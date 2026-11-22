Захарова заявила, что РФ поймала секретариат ЮНЕСКО за руку, уличив в подлоге Захарова: РФ поймала секретариат ЮНЕСКО за руку, уличив в подлоге

Москва22 ноя Вести.Россия поймала секретариат ЮНЕСКО за руку, уличив в подлоге в ситуации с докладом о погибших журналистах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Доклады о гибели российских журналистов превращаются в фейки, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

То есть, по сути, мы поймали ЮНЕСКО и ее секретариат за руку. Это не то, что уже, как у нас любят говорить, политическая конъюнктура, это прямой подлог сказала Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что в доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы не были включены сведения о российских корреспондентах, убитых в результате атак киевского режима.