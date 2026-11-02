Москва2 нояВести.Постоянное представительство России при ЮНЕСКО раскритиковало доклад организации об убийствах журналистов, в который не включили сведения о погибших российских репортерах. С таким заявлением выступил представитель миссии РФ Кирилл Рынза на заседании организации.
Согласно опубликованному докладу ЮНЕСКО, за рассматриваемый двухлетний период в связи с конфликтом на Украине погибли 12 журналистов.
С сожалением вынуждены констатировать, что подготовленный секретариатом доклад генерального директора Межправительственному совету международной программы развития коммуникации (МПРК) вновь стал примером несоблюдения ценностей ЮНЕСКОсказал Рынза
В постпредстве напомнили, что уставные документы ЮНЕСКО предусматривают осуждение убийств журналистов без каких-либо различий.
Кроме того, решение Межправительственного совета МПРК от 2024 года подчеркивает необходимость учитывать в докладе официальные сведения, предоставленные государствами – членами организации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала документ. Она подчеркнула, что организация вновь проигнорировала имена ряда российских журналистов, погибших в результате действий ВСУ.
При этом, по ее словам, Киев, чувствуя безнаказанность, ведет целенаправленную охоту на российских журналистов.