Захарова обвинила СПЧ ООН и ЮНЕСКО в игнорировании преступлений Киева Захарова: СПЧ ООН и ЮНЕСКО стали частью необъявленной войны Запада против РФ

Москва17 окт Вести.Совет ООН по правам человека и ЮНЕСКО игнорируют преступления киевского режима как против собственного народа, так и против россиян, и фактически участвуют в необъявленной войне Запада против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Их (СПЧ ООН и ЮНЕСКО – прим. ред.) перспективы будут зависеть от готовности прислушаться к нашим аргументам, основанным на фактах. Очередной проверкой станет реакция на представленный нами доклад упомянутого Международного общественного трибунала о фальсификации в Буче сказала дипломат "Известиям"

По словам Захаровой, оптимизм внушает профессионализм и непредвзятость главного судебного органа ООН – Международного суда. Он отверг обвинения Украины в адрес России в терроризме, расовой дискриминации и злоупотреблении Конвенцией о геноциде. При этом на рассмотрении суда остался вопрос об осуществлении самим киевским режимом геноцида в Донбассе. Захарова добавила, что российская сторона предоставила суду доказательства и ожидает его вердикта.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала невключение погибших российских журналистов в международную статистику гибели сотрудников СМИ проявлением "нового расизма" со стороны ЮНЕСКО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.