Захарова обвинила ЮНЕСКО в избирательном подходе к гибели журналистов Захарова назвала подход ЮНЕСКО к докладу о журналистах сегрегацией в действии

Москва22 ноя Вести.ЮНЕСКО использует избирательный подход при подготовке докладов о погибших журналистах, несмотря на наличие у организации материалов от России и других стран. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, за последние годы в двух докладах организации не были учтены имена 14 погибших журналистов. При этом, как утверждает Захарова, ЮНЕСКО располагает исчерпывающими материалами об их гибели, которые направляют Россия и другие государства.

В этом году произошло на этом самом заседании МПРК ЮНЕСКО удивительное саморазоблачение. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО, госпожа [заместитель гендиректора ЮНЕСКО Мария] Габриэль (она представляет Болгарию - прим. ред.), заявила следующее: действительно, они признают, что Российская Федерация и другие страны мира направляют им исчерпывающие материалы относительно убитых, погибших журналистов. И всеми этими материалами ЮНЕСКО располагает отметила Захарова

По словам Габриэль, указала представитель МИД, после получения документов организация запрашивает мнения неправительственных структур и организаций, не имеющих официального статуса, подтвержденного государствами. Такой порядок позволяет отбирать сведения, которые в итоге попадают в доклады организации, подчеркнула Захарова.

Это и есть тот самый фильтр. Это и есть та самая сегрегация в действии. Это и есть селекция заявила она

Она также обратила внимание на значимость учета гибели журналистов: именно их материалы позволяют международному сообществу узнавать о происходящем, в том числе о последствиях украинских атак и разрушении гражданской инфраструктуры киевским режимом.