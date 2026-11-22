Москва22 ноя Вести.Доклады о гибели российских журналистов превращаются в фейки. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы видим не только регулярные доклады, а мы видим регулярно буквально мультиплицирующуюся, умножающуюся ложь, которая превращает эти доклады в фейковые. А потому что из доклада в доклад мы видим одну тенденцию, абсолютно неслучайную, рукотворную, которая творится именно усилиями секретариата, в данном случае ЮНЕСКО. А что такое секретариат ЮНЕСКО? Это секретариат Организации Объединенных Наций. Не учитываются российские журналисты, которые погибли, исполняя свой долг, и которые не просто погибли, а которые были убиты заявила Захарова

Она также напомнила о скандале, который разгорелся вокруг ЮНЕСКО несколько лет назад.

Объясняют удивительным образом. Давайте сначала посмотрим, какие у нас цифры. Вы, наверное, помните, как два года назад разразился грандиозный скандал, когда впервые Россия в полный голос заявила о том, что ЮНЕСКО просто мухлюет и обманывает как мировое сообщество, так и саму себя добавила дипломат

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что в доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы не были включены сведения о российских корреспондентах, убитых в результате атак киевского режима.