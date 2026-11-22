Москва22 ноя Вести.ЮНЕСКО, получив исчерпывающие материалы от государств относительно погибших журналистов, запрашивает мнение неправительственных организаций, которые не верифицированы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так она объяснила, почему в докладе Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации при ЮНЕСКО не была внесена информация о российских журналистах, ставших жертвами киевского режима.

Они признают, что РФ и другие страны мира направляют им исчерпывающие материалы относительно убитых, погибших журналистов. И всеми этими материалами ЮНЕСКО располагает. Но после того, как они эти материалы получают, они запрашивают мнения неправительственных, так называемых институций, организаций и учреждений, которые вообще не верифицированы своими государствами в качестве официальных для того, чтобы включить в доклад именно их точку зрения объяснила Захарова

По ее словам, это является той самой сегрегацией в действии.

Это называется и формулируется русским прекрасным выражением: "Кто платит, тот и заказывает музыку". По сути, это должно быть так. Может быть, грубовато, так сказать без высоких эпитетов, но тогда говорили страны, когда создавали эту организацию. Не за решение конечное платят, а за то, чтобы секретариат, который является наемными работниками, выполнял свою работу не в соответствии с получаемой суммой, а в соответствии с уставом и мандатом. А страны за это финансируют всю организацию напомнила Захарова

Ранее Россия раскритиковала доклад организации об убийствах журналистов, в который не включили сведения о погибших российских репортерах.