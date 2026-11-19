Захарова: в доклад ЮНЕСКО не включили данные об убитых российских журналистах

Захарова: в докладе ЮНЕСКО отсутствуют данные об убитых российских журналистах Захарова: в доклад ЮНЕСКО не включили данные об убитых российских журналистах

Москва19 ноя Вести.В доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы не были включены сведения о российских корреспондентах, убитых в результате атак киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

19 ноября в организации открылась 35-я сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК), на которой планируется рассмотреть доклад о безопасности журналистов за период с 2024 по 2025 год.

В доклад не включена информация об убитых в результате террористических актов киевского режима российских корреспондентах: Семене Еремине, Юлии Кузнецовой, Александре Мартемьянове и Никите Гольдине отметила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте МИД

Захарова подчеркнула, что бывший генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, занимавшая этот пост до ноября 2025 года, отказалась осудить эти преступления и включить сведения об убитых российских журналистах в статистику.

Доклад нынешнего главы организации Халеда Аль-Анани унаследовал эти искажения и не может считаться достоверным источником информации о безопасности представителей СМИ, отметила дипломат.