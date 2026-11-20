В ВГТРК прокомментировали доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов Федоров призвал повлиять на методологию докладов ЮНЕСКО в память о репортерах РФ

Москва20 ноя Вести.Нужно направить силы дипломатов, журналистов и общественников на то, чтобы изменить методологию подготовки доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава дирекции по международным отношениям ВГТРК Петр Федоров.

В ответ на доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов, он обратил внимание на то, что в нем не нашли отражения случаи гибели российских репортеров от рук украинских боевиков.

Наша работа дипломатов, журналистов, общественников должна быть направлена на то, чтобы изменить методологию отбора, методологию подготовки этого доклада. Это займет время, понадобится работа юристов, журналистов, общественных организаций. Может быть, надо будет людям, которые оскорблены таким невниманием доклада ЮНЕСКО, подать в суд на международные структуры. И я не думаю, что ЮНЕСКО будет приятно оказаться под международным расследованием. Но делать это надо, потому что память наших погибших журналистов - самое святое, самое. Самое важное, что нас должно беспокоить заявил Федоров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы не были включены сведения о российских корреспондентах, убитых в результате атак киевского режима.