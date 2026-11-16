СЖР потребовал от ЮНЕСКО объяснить отсутствие российских журналистов в докладе СЖР указал на четыре неучтенных случая гибели сотрудников СМИ в 2024-2025 годах

Москва16 ноя Вести.Союз журналистов России (СЖР) обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани с требованием объяснить, почему в докладе о гибели журналистов за 2024-2025 годы отсутствуют сведения о четырех российских сотрудниках СМИ.

В обращении СЖР указал, что в доклад не включен военкор "Красной звезды" Никита Гольдин, получивший ранения 24 марта 2025 года и скончавшийся от травм 22 апреля. В тот же день при ударе по съемочной группе погибли его коллеги Александр Федорчак и Андрей Панов, а также водитель Александр Сиркели. Их имена в докладе есть.

Кроме того, Союз журналистов попросил объяснить отсутствие в документе имен корреспондента "Известий" Семена Еремина, погибшего 19 апреля 2024 года, сотрудника издания Александра Мартемьянова и главного редактора районной "Народной газеты" Юлии Кузнецовой, погибших в 2025 и 2024 годах соответственно.

В документе СЖР приводит конкретные случаи гибели российских сотрудников СМИ, не отраженные в официальной статистике организации, и ставит вопрос о достоверности и прозрачности применяемой методологии. Союз требует разъяснить причины невключения погибших журналистов в доклад и предлагает пересмотреть систему учета, обеспечив единые критерии проверки и возможность обжалования принимаемых решений говорится в заявлении

Документ ЮНЕСКО о гибели журналистов в мире был опубликован 2 ноября. В нем сказано о гибели 12 журналистов в связи с конфликтом на Украине. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО раскритиковало доклад, указав на низкое качество данных.