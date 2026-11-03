Постпред РФ при ЮНЕСКО заявил о гибели десятков журналистов от атак ВСУ

Российский дипломат перечислил погибших из-за ВСУ российских журналистов Постпред РФ при ЮНЕСКО заявил о гибели десятков журналистов от атак ВСУ

Москва3 ноя Вести.Десятки российских журналистов погибли за последние 13 лет в результате действий киевского режима. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Дипломат выразил сожаление, что многие из погибших представителей СМИ не были упомянуты в докладе ЮНЕСКО о безнаказанности убийств журналистов за 2024–2025 годы.

ВСУ на протяжении многих лет "охотятся" на представителей российского медиасообщества, целенаправленно атакуя наших военкоров, доносящих правдивую информацию о ходе СВО, преступлениях и террористических актах киевского режима. За 13 лет от рук украинских боевиков погибли десятки талантливых журналистов и корреспондентов сказал он

Среди погибших, чьи имена не упоминаются в документе, Аляутдинов перечислил Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна, Андрея Миронова и Андрея Стенина, погибших в 2014 году, Дарью Дугину и Олега Клокова, погибших в 2022 году, а также Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, погибших в 2023 году.

Кроме того, дипломат упомянул Семена Еремина, Валерия Кожина, Никиту Цицаги и Юлию Кузнецову, погибших в 2024 году. В числе погибших в 2025 году он перечислил Александра Мартемьянова, Александра Федорчака, Андрея Панова, Александра Сиркели, Анну Прокофьеву, Никиту Гольдина и Ивана Зуева.

Ранее ЮНЕСКО опубликовала доклад, согласно которому в 2024–2025 годах в связи с конфликтом на Украине погибли 12 журналистов. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО раскритиковало документ за игнорирование российских представителей СМИ.