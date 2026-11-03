Полянский: преступления против журналистов РФ не должны остаться безнаказанными

Полянский: виновные в атаках на журналистов России должны понести наказание Полянский: преступления против журналистов РФ не должны остаться безнаказанными

Москва3 ноя Вести.Преступления, совершенные против российских журналистов, не должны оставаться безнаказанными, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в соцсети X.

Постпред высказался по поводу заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Браату накануне Международного дня предотвращения безнаказанности за преступления против журналистов​.

Дорогой Ян, надеюсь, вы также имеете в виду, что преступления против российских журналистов тоже никогда не должны оставаться безнаказанными подчеркнул Полянский

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим ведет целенаправленную охоту на представителей российского медиасообщества.

Ситуация с безопасностью журналистов ухудшается, а военные корреспонденты становятся мишенями для атак, заявила Захарова.