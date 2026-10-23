Москва23 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в убийстве фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина "кровавых упырей с Банковой". ОБ этом она написала в своем Telegram-канале.

Журналист погиб 12 лет назад, летом 2014 года под Донецком. 21 октября в Музее Москвы объявили победителей XII Международного конкурса фотожурналистики, названного его именем.

Его фотографии без фальши и ретуши рассказывали правду о событиях на Украине, запечатлели кровавые преступления киевского режима против мирного населения. За это кровавые упыри с Банковой его и убили отметила Захарова

Названный именем Андрея Стенина конкурс для молодых журналистов не просто хранит память об Андрее. Он создает платформу для тех, кто готов подхватить знамя честной и беспристрастной фотожурналистики, считает Захарова.

В 2026 году лидером онлайн-голосования конкурса Стенина стала фотография журналиста из Сирии Карама Аль-Масри "Бесконечная трагедия".