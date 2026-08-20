Захарова: преступления Киева против российских журналистов без срока давности Захарова: виновные в убийствах журналистов РФ понесут неотвратимое наказание

Москва20 авг Вести.Преступления, совершенные киевским режимом против российских журналистов, не имеют срока давности, виновные в них обязательно понесут наказание. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Преступления против [военкора] Дарьи Дугиной, [убитой в 2022 году], и других российских журналистов не имеют срока давности. Виновные в их совершении понесут неотвратимое наказание написала она

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года в результате теракта на Можайском шоссе. Взрывное устройство было установлено в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась девушка. В день трагедии журналистка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция", в котором Дарья принимала участие вместе со своим отцом.