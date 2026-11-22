Москва22 ноя Вести.В доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы были включены пять российских корреспондентов, убитых в результате атак киевского режима, не в виде списка с именами и фамилиями, а звездочкой-сноской. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, часть погибших российских журналистов была учтена, а другая часть – нет.

Были вписаны в доклад имена шести наших журналистов, пятерых не включили. В качестве некого шага вперед они включили звездочкой-сноской информацию, то есть ссылку на те материалы, которые представляла РФ. То есть пять убитых, прицельно подорвавшихся или уничтоженных террористами журналистов попали в официальный доклад ЮНЕСКО не своими именами и фамилиями, не датами рождения и гибели, не тем, чему они посвятили свои жизни, а звездочкой, которая вела даже не на сноску в этом тексте, где можно было бы о них прочитать. Она вела на ссылку в интернете, которая, как вы понимаете, во многих странах никогда и не откроется сообщила Захарова

Также ранее она высказалась о реформе Организации Объединенных Наций (ООН), которая должна пройтись по широкому кругу лиц и затронуть не только штаб-квартиру в Нью-Йорке и Совет Безопасности, но и секретариат, а также организации системы ООН на разных направлениях.