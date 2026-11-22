Москва22 ноя Вести.Реформа Организации Объединенных Наций (ООН) должна пройтись по широкому кругу лиц и затронуть не только штаб-квартиру в Нью-Йорке и Совет Безопасности, но и секретариат, а также организации системы ООН на разных направлениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, увеличение количества мест для мирового большинства поможет ООН отвечать реалиям сегодняшнего дня.

Очевидно этот орган, который отвечает за безопасность всей планеты, за мир и стабильность, должен наконец-то отвечать реалиям дня и увеличить квоту или количество мест для мирового большинства, которое давно исстрадавшись этого заслужило. Но не надо сбрасывать со счетов, что эта реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу. И вычистить, я бы сказала, даже употребила слово "грязь", "гниль", эту "затхлость" из всяческих удаленных уголков. То есть то, что должно происходить, оно должно касаться не только штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, и не только Совета Безопасности. Это, конечно, и работа внутри секретариата, который ангажирован, потому что западники посчитали это своей вотчиной. Это, конечно, и организации системы ООН на разных направлениях сообщила Захарова

Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс высказал мнение, что встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне заложила основу для реформирования ООН.