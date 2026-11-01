Москва1 нояВести.Российская сторона выражает сожаление из-за упразднения основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
31 октября истек мандат Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. По заявлению российских дипломатов, США, стремясь искусственно ускорить урегулирование, накануне указанной даты стали настаивать на резком сокращении полномочий миссии.
Выражаем сожаление упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. Тем не менее рассчитываем на продолжение политического урегулированияотмечается в комментарии Захаровой на сайте ведомства