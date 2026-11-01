В МИД РФ сожалеют из-за упразднения основы присутствия ООН в Западной Сахаре МИД РФ сожалеет из-за упразднения основы присутствия ООН в Западной Сахаре

Москва1 ноя Вести.Российская сторона выражает сожаление из-за упразднения основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

31 октября истек мандат Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре​​​. По заявлению российских дипломатов, США, стремясь искусственно ускорить урегулирование, накануне указанной даты стали настаивать на резком сокращении полномочий миссии.