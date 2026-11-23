Москва23 ноя Вести.Исключение погибших российских журналистов из доклада ЮНЕСКО о безопасности является проявлением неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, организация занимается прямым подлогом и нарушает собственный устав, сверяя данные о погибших представителях СМИ "с некими анонимными НПО".

Вот это и есть прямое проявление того самого неонацизма написала Захарова в своем Telegram-канале

Она отметила, что убитые Украиной российские журналисты вычеркиваются из списка жертв под предлогом "некой методологии" и назвала действия организации открытой селекцией и циничной сегрегацией людей по национальному признаку. Захарова добавила, что этот неонацизм укоренен в вере Запада в собственную исключительность.

И если раньше об этом говорили прямо – "они не той расы", то сегодня формулировку обновили: "мы цветущий сад, а они всего лишь дикие джунгли указала дипломат

Ранее Захарова рассказала, что пять российских корреспондентов, убитых в результате атак киевского режима, были включены в доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы без указания имен и фамилий, только звездочкой-сноской. Ее возмутило то, что эта сноска не была оформлена соответствующим образом в самом докладе, а вела на ссылку в интернете, которая во многих странах не откроется.