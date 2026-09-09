Москва9 сен Вести.Плохая осанка, сидячая работа и привычка опускать голову при использовании телефона могут усилить проявление колец Венеры на шее. Об этом "Абзацу" сообщила врач-косметолог Ирина Котова.

Врач уточнила, что кольца Венеры являются анатомическим явлением и присутствуют почти у всех, однако они могут быть выражены по-разному в зависимости от образа жизни. Она отметила, что складки на шее могут быть заметными и у молодых девушек.

Что касается факторов, которые могут усугубить состояние, это в том числе и осанка. То есть сидячая работа, неправильное положение телефона, неправильное положение головы будут приводить к тому, что эти кольца будут более видны. И нужно понимать, что с возрастом это тоже более заметно становится просто за счет того, что тонус кожи шеи меняется объяснила она

Специалист дала рекомендации по тому, как отсрочить появление таких складок. По ее словам, необходимо держать осанку и располагать книги или экран телефона на уровне глаз, не опуская при этом голову. С течением возраста можно внедрять в привычный уход за кожей косметологические процедуры, предварительно проконсультировавшись с врачом.

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