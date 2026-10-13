В соцсетях оценили свежее фото 77-летней Аллы Пугачевой Новый образ Аллы Пугачевой на Кипре вызвал споры в интернете

Москва13 окт Вести.В Сети появилось новое фото 77-летней певицы Аллы Пугачевой, сделанное поклонниками во время ее отдыха на Кипре. На снимке артистка предстала в молодежном наряде — клетчатой рубашке, белой футболке, мини-шортах и кроссовках, продемонстрировав заметное похудение, сообщает KP.RU.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают внешность исполнительницы: пока одни восхищаются ее посвежевшим видом и строят предположения о пластических операциях, другие критикуют выбор чересчур откровенного наряда и советуют Примадонне выбирать более закрытую одежду.