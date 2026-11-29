Дженнифер Лопес рассказала, что четыре брака научили ее искать опору в себе

Дженнифер Лопес рассказала, чему ее научили четыре брака Дженнифер Лопес рассказала, что четыре брака научили ее искать опору в себе

Москва29 ноя Вести.Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, чему ее научили четыре брака, закончившиеся разводами. Своим рассказом артистка поделилась в интервью SiriusXM.

По словам Лопес, выходить замуж и разводиться четыре раза "было все равно, что учиться одному и тому же снова и снова".

Здесь была замешана любовь, и была душевная боль, и были уроки. И ты действительно понимаешь, что не имеет значения, что люди делают с тобой или что-то в этом роде. Важно то, что ты делаешь в этой жизни … и как ты разбираешься в себе сказала Джей Ло

Дженнифер Лопес состояла в четырех официальных браках. Первым мужем в 1997 году стал официант Охани Ноа, брак продлился 11 месяцев. Вторым стал танцор Крис Джадд, брак продлился около года. В третий раз Джей Ло вышла замуж за певца Марка Энтони, они были мужем и женой с 2004 по 2014 год, в браке родились двойняшки.

Четвертый муж - актер Бен Аффлек. Пара изначально встречалась в нулевых, а спустя 20 лет после расставания воссоединилась. В 2022 году они поженились, но в 2024-м Лопес подала на развод.