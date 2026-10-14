Хлои Кардашьян призналась, что у нее не было интимных отношений четыре года

Хлои Кардашьян рассказала, сколько лет у нее не было интима Хлои Кардашьян призналась, что у нее не было интимных отношений четыре года

Москва14 окт Вести.Американский блогер и участница реалити-шоу Хлои Кардашьян сообщила, что не вступала в интимные отношения четыре года. Как пишет издание Daily Mail, эти слова прозвучали в очередной серии реалити-шоу The Kardashians.

Как следует из рассказа Хлои Кардашьян, у нее не было интима с декабря 2021 года, когда рассталась с отцом своих двоих детей – канадским баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Четыре года назад. Крис Эпплтон (друг и парикмахер. – Прим. ред.) каждый раз приходит в ужас, когда слышит, что я до сих пор не веду половую жизнь. Это безумие. Он говорит об этом так, будто у меня проказа рассказала Хлои Кардашьян

Ее сестра Ким посоветовала ей завести отношения с бывшим парнем, назвал экс-партнеров "вторсырьем". На это Хлои ответила, что ее "вторсырье" – это "просто помойка, самые отбросы общества". Кроме того, она сказала, что могла бы заниматься сексом, но ей не хочется делать это просто так, без отношений, а в настоящее время об отношениях она даже подумать боится.

Думаю, цель каждого - найти человека, с которым можно состариться, но я не собираюсь навязывать это другим добавила она

42-летняя Хлои Кардашьян несколько раз была в официальных отношениях и дважды была в браке. В 2009-2013 году она была замужем за американским баскетболистом Ламаром Одомом. В 2016 году Кардашьян стала женой канадского баскетболиста Тристана Томпсона. В 2018-м родилась их дочь Тру, но супруги расстались из-за появления сообщений об изменах спортсмена. Спустя время Кардашьян и Томпсон сошлись, но фитнес-модель объявила о внебрачном ребенке баскетболиста. Тогда Кардашьян снова рассталась с Томпсоном, хотя на тот момент уже был запущен процесс суррогатного материнства, и в июле 2022 года у Хлои и Томпсона родился сын Татум.